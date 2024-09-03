Стали известны последние новости о ситуации на Курской АЭС

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Хороших новостей про ситуацию на Курской АЭС нет, прокомментировал руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обстановку в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Риски для станции не снизились, они очень высокие», — сказал собеседник.Он добавил, что в последние дни по строениям предприятия не били, но на подлете сбивается большое количество беспилотников и ракет.
Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, пограничников и ВС РФ. По признанию главкома украинских войск Александра Сырского, нападение на российский регион осуществлялось для отвлечения ВС РФ с Донбасса, однако план радикалов провалился.
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Никита Кротов