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На линию фронта хочет отправлять преподавателей военных вузов Владимир Зеленский. Его планы стали известны в рамках встречи с курсантами. Первый вопрос в адрес Зеленского был не про опыт, а «Когда всё закончится?»
Вместе с тем известно, что украинские военкомы так и отлавливают гражданских. В частности, задержан замначальника луцкой таможни. Постоянные стычки являются следствием безнаказанности работников территориальных центров комплектования (военкоматов). Военные дерутся с молодыми гражданами, потому что те «не на фронте».
Перед этим стало известно, что количество наемников в подконтрольном киевскому режиму Херсоне не меньше, чем украинских боевиков.
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Никита Кротов