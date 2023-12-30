Стали известны последствия поражения военных складов и аэродромов ВСУ

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Поражение российскими военными украинских складов с западными ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP негативно скажется на ВСУ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, в результате ударов ВС РФ по критическим объектам, были нарушены коммуникации украинской армии. Такие атаки приведут к негативным последствиям для Украины, в частности потому, что некоторые удары пришлись по местам сборки ракет.
Дадыкин подчеркнул, что задача российских военных состояла в том, чтобы уничтожить украинские средства противовоздушной обороны. Это было необходимо для поддержания эффективной работы российских Воздушно-космических сил.
Издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что ВС РФ нанесли массированные удары по объектам на территории Украины. В результате этого, были уничтожены склады, на которых хранились крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которые Киев получил от западных союзников. Также были произведены атаки на аэродромы с самолётами, предназначенными для запуска этих ракет.
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Дадыкин подчеркнул, что задача российских военных состояла в том, чтобы уничтожить украинские средства противовоздушной обороны. Это было необходимо для поддержания эффективной работы российских Воздушно-космических сил.
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Анастасия Чинкова