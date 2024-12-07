Стали известны потери ВСУ в Курской области

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Вооруженные силы Украины теряют каждого седьмого своего бойца с начала вторжения в Курскую область. Такими подсчетами поделились в ТАСС на основе данных МО РФ.
«Вооруженные силы Украины с начала вторжения в Курскую область теряют там каждого седьмого военнослужащего», — говорится в сообщении.
Также в издании отметили, что ВСУ лишаются каждого пятого танка после вторжения на территорию Курской области. Всего с 6 августа украинские вооруженные силы потеряли убитыми и ранеными порядка 270 тысяч человек личного состава. К тому же в числе потерь числится 1 217 танков.
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