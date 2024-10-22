В транспорте Екатеринбурга появились инструкции о поведении при обнаружении БПЛА

Фото: istock/Dmitry Potashkin
В Российской Федерации подготовились к возможному появлению украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за Уралом. Об этом информирует портал E1.RU.
Сообщается, что администрация Екатеринбурга разместила в общественном транспорте листовки с рекомендациями о том, как действовать при обнаружении БПЛА в небе над городом.
В документе содержится призыв незамедлительно сообщать о появлении дрона в оперативные службы. Необходимо указать адрес, где он был замечен, его внешний вид и поведение. Помимо этого, жителей города начали инструктировать в случае объявления воздушной тревоги.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации.
До этого стало известно, что ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В документе содержится призыв незамедлительно сообщать о появлении дрона в оперативные службы. Необходимо указать адрес, где он был замечен, его внешний вид и поведение. Помимо этого, жителей города начали инструктировать в случае объявления воздушной тревоги.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации.
До этого стало известно, что ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Дарья Осипова