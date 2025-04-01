Fox News: США могут ввести жесткие санкции против судов с нефтью России

ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе Белгородской области и полностью контролируют ситуацию, несмотря на высокую активность ВСУ. Об этом сообщает Pravda.Ru. Пути снабжения и отхода украинских военных заблокированы, живая сила и техника противника уничтожается артиллерией и дронами.