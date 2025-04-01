Fox News: США могут ввести жесткие санкции против судов с нефтью России

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Вашингтон рассматривает возможность ввести жесткие санкции в отношении судов с российской нефтью. Об этом в соцсетях заявила журналистка американского телеканала Fox News Джеки Хейнрич, ссылаясь на источники.
«Администрация (Белого дома. — Прим. ред.) рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского «теневого флота», — сказано в сообщении.
По данным Хейнрич, в США оценили эффективность действующих рестрикций против РФ на «уровне 3 из 10». Касательно новых мер, американская сторона может попытаться запретить проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю, добавила журналистка.
Перед этим российский эксперт оценил возможность снятия санкций США с России.
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