«Стало горячее»: Волонтёры описали обстановку в Курской области

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Волонтёры, занимающиеся эвакуацией людей в Курской области, описали обстановку, складывающуюся в приграничных районах. По их словам, она стала заметно более напряжённой.
Помогающие выехать мирным жителям добровольцы заезжали в Глушковский район региона, в частности, в посёлок Тёткино, расположенный неподалёку от границы, передаёт ТАСС.
По его словам, в этот раз, когда волонтёры приехали в посёлок, чтобы помочь с эвакуацией местным жителям, им порой приходилось ложиться под деревья и в канавы, чтобы укрыться от атак дронов и артиллерийских обстрелов.
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«В населённом пункте и его окрестностях обстановка осложнилась, стало заметно горячее», — сказал в разговоре с агентством руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.
По его словам, в этот раз, когда волонтёры приехали в посёлок, чтобы помочь с эвакуацией местным жителям, им порой приходилось ложиться под деревья и в канавы, чтобы укрыться от атак дронов и артиллерийских обстрелов.
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Александр Бойцов