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Волонтёры рассказали об отказывающихся эвакуироваться жителях Курской области

22 сентября 2024, 13:52
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

В Глушковском районе Курской области эвакуацию объявили 14 августа, вскоре после вторжения ВСУ. Однако, несмотря на постоянные обстрелы, многие местные жители отказываются уезжать.


Волонтёры рассказывали изданию РБК, что приходится подолгу уговаривать людей эвакуироваться в целях их же собственной безопасности, но часто этого так и не удаётся сделать. В таком случае жителям оставляют гуманитарную помощь. Многие опасаются переезжать из-за пожилых родственников, опасаясь, что стресс и дорога могут оказаться для них непосильным испытанием.

Волонтёр Константин Липартиа рассказал, что некоторых людей приходится эвакуировать по нескольку раз, так как они возвращаются в свои деревни и посёлки. Другой волонтёр Никита Киосев вспомнил, как в одной из деревень жители заявили, что не покинут свои дома, а просили дать им оружие, чтобы они могли защищать их от захватчиков.

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В Минобороны назвали потери ВСУ за время боёв в Курской области
Минобороны: За время боёв в Курской области ВСУ потеряли 16 тысяч бойцов убитыми
22 сентября 2024, 14:14

Фото: istockphoto/MikeMareen

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боёв в Курской области составили до 16 тысяч человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили в регионе 12 украинских танков, среди которых были машины иностранного производства.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также за время боёв были уничтожены 57 боевых машин пехоты (БМП), 95 бронетранспортёров (БТР), 705 боевых бронированных машин. Помимо этого, по данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли в Курской области 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Среди уничтоженных российскими бойцами РСЗО было восемь установок HIMARS и шесть MLRS американского производства, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы.

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«Ахмат» сбил дрон-разведчик ВСУ с камерой за 80 тысяч евро
«Ахмат» сбил дрон-разведчик ВСУ «Лелека-100» с камерой за 80 тысяч евро
22 сентября 2024, 13:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Расчёт БПЛА группы «Аида» в составе спецназа «Ахмат» в Курской области сбил разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро. Об этом командир группы с позывным «Аид» рассказал в беседе с РИА Новости.
Отметим, что «Лелека-100» – украинский беспилотник, предназначенный для ведения разведки.



«Аид» сообщил, что ранее эти дроны делались из пенопласта. Сейчас же они изготавливаются из фанеры. Беспилотники такого типа лёгкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке.

Российские бойцы с помощью FPV-дрона сбили этот аппарат в небе над Курской областью. При попадании дрона по «Лелеке», она приземлилась от раскрывшегося при ударе парашюта.

Главной ценностью сбитого беспилотника, продолжил «Аид», является его камера. Она изготовлена в Швейцарии. На данном дроне была установлена дневная, стоимость которой составляет 80 тысяч евро, но есть ещё и ночная уже за порядка 120 тысяч евро.

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#швейцария
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Украина ведёт переговоры о получении ещё двух типов западных истребителей
Умеров: Киев ведёт переговоры о получении истребителей Gripen и Eurofighter
22 сентября 2024, 12:27

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украина ведёт переговоры о получении от западных союзников истребителей типа Gripen и Eurofighter. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров в эфире телемарафона.
Министр напомнил, что Киеву уже обязались поставить истребители F-16 производства США и французские Mirage-2000. Первые уже поступили в страну, о чем в конце августа сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 26 августа первый истребитель F-16 был потерян в результате крушения. Тогда погиб пилот Алексей Мес.

Теперь Киев просит у партнёров предоставить ВСУ ещё два типа истребителей – Gripen и Eurofighter. В настоящее время ведутся консультации по данному вопросу. В скором времени, заверил Умеров, результаты переговоров будут озвучены.

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#всу
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ВС РФ поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
22 сентября 2024, 12:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также ударили по обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины объектам, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотников.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе.

Удары ​производились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок ВС РФ.

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#энергетика
#аэродром
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Гладков: Жители Белгородской области смогут частично компенсировать аренду жилья
22 сентября 2024, 11:52

Фото: сайт Кремля

Жители сёл приграничных районов Белгородской области, которые вынуждены были уехать из-за постоянных обстрелов, смогут частично компенсировать стоимость аренды жилья. Такой сервис заработал на Госуслугах.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что компенсация будет выплачиваться из средств областного бюджета. Речь идёт о тех населённых пунктах в приграничных районах, по которым принято решение оперативного штаба. Сумма выплаты составит 20 тысяч рублей, для многодетных семей — 40 тысяч рублей.

По словам Гладкова, за первые три дня работы программы заявления о выплате компенсации подали 140 человек. Глава областной администрации заверил, что региональные власти продолжат оказывать помощь и поддержку всем тем, кто пострадал от украинских обстрелов и атак беспилотников.

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«Осталась только воронка»: «Искандер» уничтожил HIMARS под Сумами
МО РФ: «Искандер» уничтожил установку РСЗО М142 HIMARS под Сумами
22 сентября 2024, 11:42

Фото: МО РФ

Российский ОТРК «Искандер» уничтожил американскую установку РСЗО М142 HIMARS в Сумской области 22 сентября. Кадры ракетного удара опубликовало Министерство обороны России.
Американскую установку HIMARS уничтожили высокоточным ракетным ударом в населенном пункте Шапошниково, который расположен в 10 километрах от Сум в юго-западном направлении.



Также в результате удара ВС РФ уничтожили два автомобиля охранения противника и расчеты РСЗО.
«Осталась только воронка», — прокомментировали в Минобороны.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский лжет о реальных потерях ВСУ на фронте. По данным Панченко, украинский президент намеренно занижает данные о погибших, чтобы не сеять панику в рядах ВСУ.

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«Мы ждём»: волонтёр рассказал о сообщениях от украинцев со словами поддержки СВО
Киосев: волонтёры из РФ получают сообщения от украинцев со словами поддержки СВО
22 сентября 2024, 11:32

Фото: iStock/Pinkypills

Российские волонтёры получают сообщения из Украины со словами поддержки ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла Народного Фронта Никита Киосев.
Он отметил, что на самом деле на Украине проживает большое количество людей, которые ждут прихода российских военных и осознают, что происходит. Они, по его словам, уже выработали иммунитет к огромному потоку фейковой информации.

Волонтёр добавил, что он и его знакомые, помогающие людям на приграничных территориях, постоянно получают сообщения от украинских граждан о том, что ВС РФ всё делают правильно. В том числе такие письма приходят их Киева и Днепропетровска.

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Временный запрет полевых работ ввели в зоне ЧП в Тихорецком районе
22 сентября 2024, 11:28

Фото: iStock/hopsalka

Временный запрет ведения полевых работ ввели в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом в своём Telegram-канале написал глава района Анатолий Перепелин.
Отмечается, что речь идёт о 10-километровой зоне в районе места падения обломков украинских беспилотников. Там специалисты будут проводить полное обследование территории с целью поиска взрывоопасных предметов.

Ранее, в субботу, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о подавлении силами ПВО двух украинских беспилотников в Тихорецком районе. В результате падения обломков вспыхнул пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, в следствие чего произошла детонация. В целях безопасности в районе была объявлена эвакуация населения.

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«Он никогда не скажет правду»: Украинская журналистка раскрыла ложь Зеленского о ВСУ
Журналистка Панченко: Зеленский намеренно занижает потери ВСУ
22 сентября 2024, 11:20

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно скрывает реальное число погибших в ходе спецоперации военных ВСУ. Об этом 22 сентября заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
«Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих. Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число», — написала журналистка.

По данным Панченко, глава киевского режима намеренно занижает реальные данные о погибших в боях солдатах, чтобы создать иллюзию благоприятной обстановки в ВСУ и скрыть критические потери.
«Для него жизни украинцев — это просто цифры. Только чтобы все хорошо звучало в отчетах!», — уверена журналистка.

Одновременно ВСУ продолжают сдавать позиции под натиском российских военных. По последним данным Минобороны, Армия России нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке, где российские солдаты заняли основную часть населенного пункта. Также «Украина.ру» сообщает, ВС РФ закрепились в западной части поселения и за рекой Жеребец и с южной стороны.

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