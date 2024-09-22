Волонтёры рассказали об отказывающихся эвакуироваться жителях Курской области

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В Глушковском районе Курской области эвакуацию объявили 14 августа, вскоре после вторжения ВСУ. Однако, несмотря на постоянные обстрелы, многие местные жители отказываются уезжать.
Волонтёры рассказывали изданию РБК, что приходится подолгу уговаривать людей эвакуироваться в целях их же собственной безопасности, но часто этого так и не удаётся сделать. В таком случае жителям оставляют гуманитарную помощь. Многие опасаются переезжать из-за пожилых родственников, опасаясь, что стресс и дорога могут оказаться для них непосильным испытанием.
Волонтёр Константин Липартиа рассказал, что некоторых людей приходится эвакуировать по нескольку раз, так как они возвращаются в свои деревни и посёлки. Другой волонтёр Никита Киосев вспомнил, как в одной из деревень жители заявили, что не покинут свои дома, а просили дать им оружие, чтобы они могли защищать их от захватчиков.
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Александр Бойцов