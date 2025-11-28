Стало известно, чем может обернуться для Зеленского скандал вокруг Ермака

28 ноября 2025, 18:20

Журналист Бойков: скандал вокруг Ермака может привести к политическому кризису

Фото: iStock/Silent_GOS

Коррупционный скандал вокруг главы офиса президента Украины Андрея Ермака может привести к политическому кризису для Владимира Зеленского. Так считает ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты «Известия» Семен Бойков.





Напомним, 28 ноября сотрудники НАБУ провели обыски в квартире у Ермака.



По словам Бойкова, всё это наносит серьезный репутационный удар по киевской власти и будет иметь тяжелые политические последствия.





«Если НАБУ и САП действительно представят общественности компромат на Ермака, и его все-таки отправят в отставку или каким-то образом отстранят от власти, это полностью парализует всю вертикаль управления Зеленского. На Ермаке сосредоточены основные рычаги влияния, и без него система просто перестанет функционировать», — пояснил эксперт в разговоре с Pravda.Ru.

