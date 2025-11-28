Стало известно, чем может обернуться для Зеленского скандал вокруг Ермака
Журналист Бойков: скандал вокруг Ермака может привести к политическому кризису
Коррупционный скандал вокруг главы офиса президента Украины Андрея Ермака может привести к политическому кризису для Владимира Зеленского. Так считает ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты «Известия» Семен Бойков.
Напомним, 28 ноября сотрудники НАБУ провели обыски в квартире у Ермака.
По словам Бойкова, всё это наносит серьезный репутационный удар по киевской власти и будет иметь тяжелые политические последствия.
«Если НАБУ и САП действительно представят общественности компромат на Ермака, и его все-таки отправят в отставку или каким-то образом отстранят от власти, это полностью парализует всю вертикаль управления Зеленского. На Ермаке сосредоточены основные рычаги влияния, и без него система просто перестанет функционировать», — пояснил эксперт в разговоре с Pravda.Ru.
Бойков добавил, что уход Ермака ослабит позиции Зеленского на политической арене.
США всё сильнее продолжают давить на Украину, которая, в свою очередь, пытается сохранить контроль над ситуацией, заключил редактор.
Тем временем заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов заявил Общественной Службе Новостей, что мирный план, к подписанию которого Зеленского склоняет президент США Дональд Трамп, заставляет Евросоюз нервничать.
«В переводе на язык европейской стратегической бюрократии это выглядит как оформленная капитуляция: признание, что именно их право силы и легализация ревизионизма не сработала. Более того, их политика привела к расширению границ России», — пояснил эксперт.
Такое развитие событий негативно скажется не только на Украине, но и на «европейской солидарности», поскольку мирный план появился в Вашингтоне, а Европа, по сути, остаётся на скамейке запасных. Поэтому сейчас западные лидеры пытаются оперативно сформулировать контр‑конструкции, чтобы не ссориться с США и одновременно убрать из этого плана неудобные пункты.