Telegraph: Трамп готов признать Крым и другие присоединившиеся к России регионы
Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность признания контроля России над Крымом и другими освобожденными территориями по соглашению о прекращении конфликта на Украине.
Об этом 28 ноября сообщила газета The Telegraph. Согласно информации издания, хозяин Белого дома отправил своего посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с этим предложением напрямую к президенту России Владимиру Путину в Москву.
План признания этих территорий, как ожидается, осуществят, несмотря на опасения европейских союзников Украины, говорится в материале.
«Становится всё более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать всё, что хотят», — пишут обозреватели.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Соединенные Штаты передали России основные параметры мирного плана, разработанного в ходе переговоров между американской и украинской делегациями в Женеве.