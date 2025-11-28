Достижения.рф

Telegraph: Трамп готов признать Крым и другие присоединившиеся к России регионы

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность признания контроля России над Крымом и другими освобожденными территориями по соглашению о прекращении конфликта на Украине.



Об этом 28 ноября сообщила газета The Telegraph. Согласно информации издания, хозяин Белого дома отправил своего посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с этим предложением напрямую к президенту России Владимиру Путину в Москву.

План признания этих территорий, как ожидается, осуществят, несмотря на опасения европейских союзников Украины, говорится в материале.

«Становится всё более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать всё, что хотят», — пишут обозреватели.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Соединенные Штаты передали России основные параметры мирного плана, разработанного в ходе переговоров между американской и украинской делегациями в Женеве.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0