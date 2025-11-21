Достижения.рф

Трамп объяснил, в каком положении находится Украина

Трамп: Украина продолжает терять территории
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Украина продолжает терять территории. Об этом заявил резидент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.



Американский лидер объяснил, что Вашингтон добивается мира «ради одной вещи» — остановить боевые действия, из-за которых погибают люди. Он также отметил, что Киев «неизбежно утратит контроль» над оставшейся частью Донбасса.

Кроме того, глава Белого дома высказался о новых санкциях против Москвы, которые «затруднят продажи российской нефти». Он охарактеризовал их как «очень мощные».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что мирный план США по Украине может привести к унижению Владимира Зеленского на мировой арене.

Лидия Пономарева

