Стало известно, чем обернется для Украины прекращение поддержки США

23 июня 2025, 14:17

Политолог Бирюлин: без поддержки США Киеву придется признать интересы РФ

Фото: iStock/ValleraTo

Из-за прекращения военной поддержки США Украина будет вынуждена признать российские интересы. Так считает кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.





По его словам, президент США Дональд Трамп не смог закончить конфликт на Украине за один день, как обещал. Теперь же начался конфликт между Ираном и Израилем.





«На таком фоне понятно желание Трампа если не завершить конфликт на Украине, то, по крайней мере, выйти из него, оставив свои "европейские прокси" разбираться самостоятельно. Для лидеров ЕС — это огромная проблема, так как они привыкли играть вторые роли за спиной США, а тут надо за все отвечать самим и платить свои, которые, конечно, жалко, да и самим не хватает», — сказал Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.