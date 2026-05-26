Стало известно, чем обернутся системные удары ВС РФ по центрам принятия решений в Киеве

26 мая 2026, 14:52

Политолог Баширов: РФ публично предупредила о нанесении системных ударов по Киеву

Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио о намерении России наносить удары по центрам принятия решений, находящихся в Киеве, предшествует настоящим массированным, акцентированным атакам ВС РФ. Так считает профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов.





По его словам, это было официальное публичное предупреждение России о намерении наносить удары не только по военным объектам, но и центрам принятия решений на Украине, которые ранее целями российских атак не являлись.





«Когда мы уничтожаем центры принятия решений на территории Украины, то, во-первых, обрубаем часть управления беспилотными войсками, а во-вторых, предупреждаем тех же европейцев — мы знаем все объекты на территории Европы, которые задействованы в военных действиях», — сказал эксперт в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».