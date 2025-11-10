Достижения.рф

В Кремле заявили об условии для окончания конфликта на Украине

Песков: Россия готова завершить конфликт, но только после достижения целей
Фото: Istock/Tomas Ragina

В Кремле заявили, что Россия хочет как можно скорее завершить украинский конфликт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



В Москве считают, что достичь окончания разногласий с Украиной можно только после выполнения всех задач специальной военной операции.

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия изначально поставила перед собой конкретные цели в ходе специальной военной операции. По словам представителя Кремля, страна будет действовать до тех пор, пока не выполнит эти задачи.

