В Кремле заявили об условии для окончания конфликта на Украине

10 ноября 2025, 13:19

Песков: Россия готова завершить конфликт, но только после достижения целей

Фото: Istock/Tomas Ragina

В Кремле заявили, что Россия хочет как можно скорее завершить украинский конфликт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





В Москве считают, что достичь окончания разногласий с Украиной можно только после выполнения всех задач специальной военной операции.

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — сказал Песков.