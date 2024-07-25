Стало известно, чем торгуют боевики ВСУ на фронте

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Боевики ВСУ торгуют друг с другом картами минных полей в Торецке в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спасенную беженку. По ее словам, минировалось буквально все, включая окраины, подходы и посадки.
«Одни зашли — заминировали, другие — то же самое. Никакого контроля. А потом друг другу продают карты минных полей», — прокомментировала женщина.
Собеседница издания добавила, что люди сильно ограничиваются в своем передвижении, поскольку концентрация минных полей очень высока. Более того, беженка уточнила, что активная фаза конфликта лишила людей возможности самим покинуть Торецк в направлении РФ. Те, кто выжил, прячутся в подвалах или же их эвакуируют ВС РФ.
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Никита Кротов