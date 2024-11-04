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Россия достигнет всех поставленных целей специальной военной операции на Украине, компромисса не будет. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британской BBC. По его словам, все закончится тем, что Украина станет внеблоковой, неядерной страной «с нормальными отношениями с соседями».
«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры. Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями», — отметил он.Келин добавил, что после окончания СВО Киев забудет о членстве в НАТО и будет полностью демилитаризован. Также он подчеркнул, что Украина в итоге отменит «расистские законы», которые вводила все последние годы.
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