05 августа 2025, 21:11

ТАСС: боевики ВСУ получали медали от Зеленского, пока ВС РФ зачищали Волчанск

Фото: istockphoto/Diy13

Северная группировка ВС России завершила операцию по зачистке части Волчанска в Харьковской области, где ранее была 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ. В это время командование бригады находилось на встрече с Владимиром Зеленским, как сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.





Накануне военнослужащие 57-й бригады ВСУ получили государственные награды. При этом собеседник агентства отметил, что всего за два дня до этого штурмовики Северной группировки завершили зачистку исторической части Волчанска, где находилась оборона этой бригады.





«В связи с этим возникает вопрос: чем занималось командование бригады, пока Северная группировка уничтожала их подчиненных в Волчанске? Правильно — занимались подготовкой медалей для себя и готовились к поездке в Харьков на встречу с Владимиром Зеленским», — отметил источник.

