Боевики ВСУ атаковали сотрудников водоканала в Брянской области — Богомаз
В Брянской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по бригаде работников МУП «Водоканал», в результате чего пострадали два сотрудника. Об этом 5 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, атака с использованием FPV-дронов была направлена на поселок Сопычи Погарского района, когда сотрудники выполняли ремонтные работы на водопроводных сетях. В результате инцидента оба работника получили ранения и были госпитализированы.
Также накануне мэр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько сообщил о том, что в поселке шахты имени Румянцева в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Кроме того, несколько часов назад в Минобороны России сообщили об освобождении Январского в Днепропетровской области.
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