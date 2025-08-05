Боевики ВСУ атаковали сотрудников водоканала в Брянской области — Богомаз

05 августа 2025, 14:55

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Брянской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по бригаде работников МУП «Водоканал», в результате чего пострадали два сотрудника. Об этом 5 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.