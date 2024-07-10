Стало известно, кто стоит за подготовкой теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Украинские операции на территории России готовила британская внешняя разведка. Так считает член-корреспондент Академии военных наук, военный эксперт Александр Бартош, его слова передает газета ВЗГЛЯД.
В среду, 10 июля, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
По его словам, подобными действиями Киев пытается продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу.
Кроме того, Бартош выразил уверенность в том, что в операциях украинских спецслужб очевиден западный след. Он считает, что замыслы провокации появились именно в Лондоне и Вашингтоне, там же готовили и украинских вербовщиков и занимались разработкой плана операции.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
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«Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Бартош.
По его словам, подобными действиями Киев пытается продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу.
Кроме того, Бартош выразил уверенность в том, что в операциях украинских спецслужб очевиден западный след. Он считает, что замыслы провокации появились именно в Лондоне и Вашингтоне, там же готовили и украинских вербовщиков и занимались разработкой плана операции.
«Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
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Элина Позднякова