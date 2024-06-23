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Достижения российской армии на поле боя заставят киевские власти согласиться на все условия, которые выдвинет Москва для завершения конфликта. Такое мнение высказал политический обозреватель Арис Руссинос.
В своей статье для издания UnHerd он пишет, что нынешним летом Россия может добиться ещё больших успехов в ходе боевых действий, и тогда Киев вынужден будет согласиться на условия, которые сейчас отвергает. Эксперт также подчеркнул, что многие политики и чиновники на Западе допускают именно такое развитие событий, но предпочитают не говорить об этом в открытую.
Руссинос также напомнил, что недавно российский лидер Владимир Путин озвучил новые условия для урегулирования конфликта и прекращения огня. Автор публикации отметил, что они стали более жёсткими, чем в начале спецоперации.
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Александр Бойцов