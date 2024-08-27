ПВО отразила атаку украинских БПЛА в Курске

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских БПЛА в Курске. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
По его словам, имеется несколько незначительных повреждений. Он добавил, что также произошло возгорание на дачном участке, пострадавших нет. Оперативные службы отработали на месте, добавил Куцак. Кроме этого, сегодня окружные администрации проведут подомовой обход.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова