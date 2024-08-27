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ПВО отразила атаку украинских БПЛА в Курске

Мэр Курска Куцак: ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ, есть незначительные повреждения
27 августа 2024, 08:27
Фото: istockphoto/sommersby

Фото: istockphoto/sommersby

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских БПЛА в Курске. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
По его словам, имеется несколько незначительных повреждений. Он добавил, что также произошло возгорание на дачном участке, пострадавших нет. Оперативные службы отработали на месте, добавил Куцак. Кроме этого, сегодня окружные администрации проведут подомовой обход.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Атака ВСУ в Курской области и успех ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО
NYT: ВСУ уступают российским военным в вооружении и численности
27 августа 2024, 08:45

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ выражает беспокойство из-за успеха ВС РФ на Покровском участке фронта. Кроме того, российской армии удается сдерживать оборону и отбрасывать группировки врага от своих позиций в Курской области. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Курское направление


В Курской области сохраняется присутствие украинской группировки, однако продвинуться противнику не удается. ВСУ вновь пытались ворваться в Коренево, но ударами авиации и артиллерии были отброшены. Российские военные взяли под контроль в Курской области еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев.

В Суджанском районе противник попытался атаковать линии в Скрылевке и Каучуке, но эти операции не достигли значимых результатов. В Мартыновке ВС РФ захватили группу противника в плен, что говорит о том, что удалось успешно отразить атаку украинских сил. В районе Уланока тоже были взяты в плен несколько украинских военнослужащих. В Камышном артиллерийским ударом была уничтожена штурмовая группа ВСУ.


Донецкое направление


Российские силы продолжают наступление в восточной части Константиновки, контролируя примерно половину населенного пункта. Бои уже приблизились к трассе Угледар – Константиновка – Марьинка, которая проходит почти через центральную часть региона. В Карловке украинские военные пока удерживают свои позиции, однако ситуация для гарнизона ухудшается с каждым днем.

В Новогродовке российские войска продолжают продвигаться в пределах населенного пункта. Фиксируются новые успехи российских сил в Дзержинске. К югу от Константиновки военные действия продолжаются вдоль балок Икряная и Солененькая.

Фото: Минобороны РФ

Часовоярское направление


Ситуация в Часов Яре остается стабильной, ВС РФ продолжают наступление на микрорайон Октябрьский, где противник активно сопротивляется, применяя дроны. Тем не менее, несмотря на напряженные бои, российские десантники сумели продвинуться еще на двух улицах в Октябрьском.


Харьковское направление


В направлении Липцов российская штурмовая бронегруппа на БТРах достигла северных границ дачного массива Лира-1. В районе Волчанска ВКС России наносят удары по позициям противника в селении Тихое. В зонах Глубокого и Старицы идут интенсивные бои. Линия фронта остается неизменной на протяжении последних двух недель.


Покровское направление


ВСУ выражают обеспокоенность по поводу продвижения российских войск на Покровском направлении, что затрудняет их оборонительные позиции на востоке Украины. Об этом сообщает издание Forbes.

«Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии, обладающая несколькими сохранившимися танками М-1 «Абрамс», не смогла остановить наступление России», — говорится в статье.

В материале акцентируется внимание на том, что российское наступление к востоку от Покровска, на северо-запад от Донецка, должно быть тревожным сигналом для Киева. В случае падения Покровска украинские командиры могут сожалеть о том, что вместо его укрепления направляли свои войска в Курскую область.


ВСУ испытывают дефицит личного состава и техники


Американская газета The New York Times сообщила о том, что украинские военнослужащие выделили свои главные уязвимости. Согласно заявлением солдат украинской армии, действующих на востоке Украины, наиболее значительными недостатками являются нехватка личного состава и вооружения.

Кроме того, в статье указано, что способность российских войск осуществлять постоянные авиационные удары существенно влияет на ход военных действий.

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Пленный Тяжкороб: ВСУ в Курской области вели себя как дебилы
27 августа 2024, 08:42

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинский военнопленный Николай Тяжкороб сказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в Курской области вели себя как дебилы. Сообщение об этом обнародовало Минобороны России.
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари», — сказал он.

Кроме того, по его словам, украинские военные занимались мародерством в гражданских домах. Он рассказал, что они воровали телефоны, зажигалки, деньги и спиртное.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
Минобороны показало видео уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
27 августа 2024, 08:30

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало кадры, полученные с разведывательного беспилотника, которые запечатлели отражение десантниками группировки войск «Днепр» попытки высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу.
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа этого года. Уточняется, что были ликвидированы два десантных катера и более десяти солдат противника.

В российском военном ведомстве пояснили, что рано утром 9 августа десантники с помощью воздушной разведки заметили катера ВСУ с личным составом, которые двигались к Кинбурнской косе из Очакова. Во время высадки враг с помощью подрыва управляемого боевого катера разминировал небольшой участок берега.

Первая группа украинской армии была уничтожена пуском управляемой ракеты, после чего десантники-противотанкисты артиллерийского соединения ВДВ ликвидировали остатки живой силы противника в процессе стрелкового боя.

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В Раде назвали причину отступления ВСУ
Депутат Рады Рахманин: ВСУ отступают из-за нехватки мотивации у боевиков
27 августа 2024, 08:09

Фото: iStock/Olena_Z

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что несмотря на достаточное восстановление ресурсов, ВСУ отступают все более стремительными темпами из-за немотивированности и плохой подготовки солдат. Об этом Рахманин сообщил в эфире «Радио НВ».
По его словам, командование украинской армии не обладает другими вариантами, кроме как сокращать систему подготовки военнослужащих, чтобы «затыкать дыру».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
Подпольщик: в Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов ВСУ
27 августа 2024, 07:54

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Прилет по «мирным» иностранным инструкторам. Ночью был нанесен успешный удар в Кривом Роге. Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных», — рассказал он.

Сообщается, что сразу после прилета СБУ оцепили квартал. Помимо этого, к месту долго не допускали гражданские «скорые». Он сказал, что жители рассказали о необычной реакции официальных лиц. По их словам, удар сухо комментировался властями и не освещался прессой.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что по всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, которая звучит с 5:14 мск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
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По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
27 августа 2024, 07:25

Фото: istockphoto/reflection_art

По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, которая звучит с 5:14 мск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил РФ началась 26 августа в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.

Некоторые исполнители и организаторы теракта на Керченском мосту, который произошел в октябре 2022 года, скрылись от СК РФ за пределами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Часть фигурантов дела о подрыве Керченского моста скрылась от СК
27 августа 2024, 07:11

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Некоторые исполнители и организаторы теракта на Керченском мосту, который произошел в октябре 2022 года, скрылись от СК РФ за пределами Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В одном из документов указано, что необходимо продолжить проведение процессуальных действий, которые направлены на установление исполнителей и организаторов преступления, находящихся за пределами РФ.

Помимо этого, отмечается, что российские правоохранители взаимодействовали с силовиками из Грузии, Армении, Китая. Сообщается, что было проведено более 30 экспертиз, проанализированы данные камер, а также осмотрены телефоны и другие электронные носители обвиняемых.

8 октября 2022 года в 6:07 утра на автомобильной части Крымского моста, со стороны Таманского полуострова, произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в Крым. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, однако опоры арки для прохода судов остались неповрежденными. В результате теракта погибли четыре человека.

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Польские наемники с нацистской символикой ликвидированы на Кинбурнской косе
На Кинбурнской косе уничтожены польские наемники при попытке высадки ВСУ
27 августа 2024, 06:58

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Российские десантники из группировки «Днепр» успешно предотвратили попытку высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнской косе. Среди уничтоженных были и польские наемники.
По словам командира расчета ПТРК с позывным «Настроение», в составе группы были обнаружены иностранцы, включая польских военнослужащих. У них находились шевроны, документы, специальные знаки и нацистская символика, включая свастику и эмблемы СС. Также были изъяты американские винтовки, пулеметы и наступательные гранаты импортного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт в районе Кинбурнской косы начался с интенсивного артобстрела противника, который продолжался с 8 на 9 августа. Российские десантники подготовились к отражению атаки и успешно отразили попытку высадки украинского десанта.

Ранее сообщалось, что инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции.

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По всей Украине объявлена воздушная тревога
27 августа 2024, 06:10

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Тревога попеременно вводилась и отменялась в различных регионах страны, но в 03:18 она была объявлена по всей Украине.
Украинские СМИ сообщают о взрывах, слышных в нескольких городах, включая Сумы, Ровно и Киев.

Накануне российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Под удар попали энергетические объекты на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции. В своем заявлении он привел пример недавнего видео, на котором изначально утверждалось, что украинские силы сбили крылатую ракету из пулемета, хотя на самом деле ракету поразила система ПВО, передает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

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