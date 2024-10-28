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Число мобилизованных украинцев падает, несмотря на облавы ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом информирует газета Wall Street Journal.
В публикации сообщается, что Киев колебался до весны, прежде чем снизить возраст начала обязательной военной службы до 25 лет и ввести дополнительные наказания для уклонистов. Военные аналитики отмечают, что число мобилизованных сначала утроилось, но с тех пор снизилось.
Согласно информации украинского военного чиновника Василия Румака, после принятия в мае закона об усилении мобилизации количество военнослужащих Вооруженных сил Украины, проходящих обучение, увеличилось до 35 000 в месяц, однако впоследствии это число сократилось до 20 000.
При этом неназванный украинский военный инструктор из тренировочного центра в прифронтовой зоне отметил, что большинство новобранцев не хотят участвовать в боевых действиях.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Согласно информации украинского военного чиновника Василия Румака, после принятия в мае закона об усилении мобилизации количество военнослужащих Вооруженных сил Украины, проходящих обучение, увеличилось до 35 000 в месяц, однако впоследствии это число сократилось до 20 000.
При этом неназванный украинский военный инструктор из тренировочного центра в прифронтовой зоне отметил, что большинство новобранцев не хотят участвовать в боевых действиях.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова