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Стало известно, что делают боевики ВСУ при приближении ВС РФ к Судже

Морпех ЧФ: ВСУ все чаще дезертируют из-за приближения ВС РФ к Судже
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ в Курской области деморализованы и часто оставляют свои позиции по мере приближения ВС РФ к Судже. Об этом рассказал замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Клинцы».
«Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы. Хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное, как раньше. Частые случаи дезертирства у ВСУ, зачастую где-то оставляют позиции», — рассказал морпех ЧФ.

По его словам, боевики ВСУ начали осознавать, что их бросили на русскую землю на убой, и здесь они найдут только смерть.



Ранее сообщалось, что ВСУ усыпали село Большое Солдатское в Курской области противопехотными минами «‎лепесток».

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