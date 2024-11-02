Стало известно, что делают боевики ВСУ при приближении ВС РФ к Судже

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Боевики ВСУ в Курской области деморализованы и часто оставляют свои позиции по мере приближения ВС РФ к Судже. Об этом рассказал замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Клинцы».
«Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы. Хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное, как раньше. Частые случаи дезертирства у ВСУ, зачастую где-то оставляют позиции», — рассказал морпех ЧФ.
По его словам, боевики ВСУ начали осознавать, что их бросили на русскую землю на убой, и здесь они найдут только смерть.
Ранее сообщалось, что ВСУ усыпали село Большое Солдатское в Курской области противопехотными минами «лепесток».
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