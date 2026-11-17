17 ноября 2026, 23:31

После крушения самолёта Ан-12 в Кузбассе СК возбудил дело о нарушении правил полетов

Фото: iStock/GordZam

После крушения военного Ан-12 в Кемеровской области возбудили уголовное дело. Информация об этом появилась в канале «Следком» на платформе MAX.





Напомним, что 17 ноября 2026 года в районе села Ягуново разбился военно-транспортный самолёт Ан-12, который летел из Новосибирска в Канск. Обломки воздушного судна разбросало в радиусе 500 метров. На борту погибли все — и члены экипажа, и пассажиры. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.



«Военными следственными органами СК России по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», — говорится в сообщении СК РФ.