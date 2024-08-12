Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине

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Немецкий концерн Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен переданной Киеву. Об этом сообщается в заявлении концерна.
Уточняется, что количество поставленных ВС Чехии танков Leopard 2A4 от немецкого концерна составит 14 единиц. Примечательно, что первую боевую машину должны отправить в Чехию в конце этого года, остальные — до конца апреля следующего года.
После чего Чехия передаст военную технику Киеву, говорится в заявлении Rheinmetall.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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После чего Чехия передаст военную технику Киеву, говорится в заявлении Rheinmetall.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова