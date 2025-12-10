Лавров ответил, зачем ЕС активы России

10 декабря 2025, 12:34

Лавров: ЕС покушается на активы РФ из-за нехватки денег на боевые действия

Фото: istockphoto/ser-alim

Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Федерации заявил, что европейские страны стремятся забрать валютные резервы России, поскольку у них не остается средств для продолжения боевых действий на Украине.





Как пишет ТАСС, министр отметил, что финансовые соображения все более влияют на «идеологическую заряженность» Европы в контексте украинского кризиса.





«Это при всем при том, что все больше стран, в том числе и целый ряд членов Евросоюза, и оппозиционные партии в странах ЕС и НАТО, признают бессмысленность и бесперспективность продолжения этой политики», — сказал Лавров.