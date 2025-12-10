Лавров ответил, зачем ЕС активы России
Лавров: ЕС покушается на активы РФ из-за нехватки денег на боевые действия
Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Федерации заявил, что европейские страны стремятся забрать валютные резервы России, поскольку у них не остается средств для продолжения боевых действий на Украине.
Как пишет ТАСС, министр отметил, что финансовые соображения все более влияют на «идеологическую заряженность» Европы в контексте украинского кризиса.
«Это при всем при том, что все больше стран, в том числе и целый ряд членов Евросоюза, и оппозиционные партии в странах ЕС и НАТО, признают бессмысленность и бесперспективность продолжения этой политики», — сказал Лавров.
Ранее главный российский дипломат говорил о том, что президент США Дональд Трамп — единственный западный лидер, который заботится о правах человека.