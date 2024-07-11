Стало известно, что могло предотвратить конфликт на Украине

Фото: iStock/Silent_GOS
Будь Украина в составе НАТО, конфликта в этой стране бы не произошло. В этом уверен экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, его слова передает Welt.
«Я думаю, что самое главное — помнить об исторической ошибке, допущенной, когда Джордж Буш-младший предложил ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО в 2008 году, а ключевые союзники, такие как Германия и Франция, выступили против этого», — сказал Болтон.
По его словам, если бы Украину приняли в НАТО, то конфликт бы не произошёл. В качестве доказательства он привел вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые поняли, что могут находиться в безопасности лишь в составе НАТО.
Читайте также:
Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО
В НАТО призвали Китай к отказу от сотрудничества с Россией
НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины
Элина Позднякова