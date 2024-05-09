Стало известно, что на Украине была построена сеть скрытых заводов

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На Украине была построена сеть скрытых заводов. Об этом пишет испанская газета El Mundo.
Отмечается, что часть предприятий являются подземными, а другие скрыты маскировкой. Сообщается, что такую сеть построил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Стало известно, что с прошлого года объемы производства увеличились в три раза. Местонахождение заводов держится в секрете.
Ранее стало известно, от чего зависит производство БПЛА на Украине. По данным газеты Wall Street Journal, зависит оно от наличия коммерчески доступных китайских компонентов. Издание напомнило, что в первые дни СВО Украина смогла переделать китайские беспилотники Mugin-5. Позже эти и другие дроны стали заменяться украинскими. Офицер украинской военной разведки, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что лишь 20% беспилотников, выпущенных украинской стороной, достигают своих целей из-за помех РФ.
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Стало известно, что с прошлого года объемы производства увеличились в три раза. Местонахождение заводов держится в секрете.
Ранее стало известно, от чего зависит производство БПЛА на Украине. По данным газеты Wall Street Journal, зависит оно от наличия коммерчески доступных китайских компонентов. Издание напомнило, что в первые дни СВО Украина смогла переделать китайские беспилотники Mugin-5. Позже эти и другие дроны стали заменяться украинскими. Офицер украинской военной разведки, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что лишь 20% беспилотников, выпущенных украинской стороной, достигают своих целей из-за помех РФ.
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Дарья Осипова