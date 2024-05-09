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Украина уже практически полностью лишилась кадровой армии. Воюют теперь в основном мобилизованные и наёмники.
Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет. В беседе с РИА Новости он сказал, что именно поэтому Киев стремится привлечь иностранные войска. Украине попросту некем воевать, считает парламентарий.
Режим Зеленского проявляет маниакальное желание привлечь на Украину иностранный военный контингент, чтобы с помощью западных интервентов удержаться у власти, продолжил депутат. По его словам, украинцы всё больше прозревают в последнее время, а потому становится всё меньше желающих воевать и умирать за киевский режим.
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