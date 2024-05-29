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Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет быть для него удобным инструментом. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.
По его словам, Украина является всего лишь удобным плацдармом, лабораторией для натовского оружия и источником «человеческих ресурсов» в неудавшейся прокси-войне. Он убеждён, что западные элиты откажутся от Киева вскоре после того, как его использование будет исчерпано. Россия же останется соседом Украины, подчеркнул Боуз.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия могла бы договориться с Украиной. Но это невозможно, поскольку киевское руководство руководствуется командами своих союзников, а не национальными интересами.
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Анастасия Чинкова