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Стало известно, что НАТО сделает с Украиной

Журналист Боуз: НАТО бросит Украину, а Россия будет её соседом
29 мая 2024, 17:17
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет быть для него удобным инструментом. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.


По его словам, Украина является всего лишь удобным плацдармом, лабораторией для натовского оружия и источником «человеческих ресурсов» в неудавшейся прокси-войне. Он убеждён, что западные элиты откажутся от Киева вскоре после того, как его использование будет исчерпано. Россия же останется соседом Украины, подчеркнул Боуз.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия могла бы договориться с Украиной. Но это невозможно, поскольку киевское руководство руководствуется командами своих союзников, а не национальными интересами.

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#нато
#политика
#конфликт
Стало известно о побеге украинских пограничников при наступлении ВС РФ
Офицер Дэвис: пограничники ВСУ бежали при наступлении ВС РФ под Харьковом
29 мая 2024, 17:28

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинские пограничники сбежали во время наступления российской армии под Харьковом. Об этом сообщил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале.
Он уточнил, что российские войска на северном направлении прорвали фронт и начали продвигаться вглубь территории Украины. Как только ВС РФ приступили к наступлению, украинские пограничники просто бежали, даже не попытавшись вступить в бой.

Дэвис указал на то, что такое быстрое обрушение украинской обороны говорит о том, что укрепления, о строительстве которых несколько месяцев говорил Зеленский, не были вырыты должным образом. Украинские войска были быстро выбиты из них.

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#всу
#вс рф
#харьков
#пограничники
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Офис Зеленского выступил с неожиданным заявлением об армии России
Подоляк: Российская армия имеет абсолютное преимущество по боеприпасам
29 мая 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Российские войска в настоящее время имеют в зоне проведения специальной военной операции подавляющее преимущество «по снарядам, ракетам и так далее». С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Об этом он сообщил в интервью информационному агентству Bloomberg. По словам киевского чиновника, для защты фронта Украине в ближайшее время необходимо по меньшей мере 60 западных боевых самолётов. Кроме того, подчеркнул Подоляк, Киев должен иметь возможность наносить удары по российской территории.

Советник главы офиса Зеленского также подчеркнул, что необходимо «положить конец» доминированию в воздухе российской тактической авиации. В противном случае, считает Подоляк, «эта оборонительная война» будет очень долгой и сложной.

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#война
#интервью
#киев
#украина
#авиация
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ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams
CNN: ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams, которые стали «целью №1» для России
29 мая 2024, 17:03

Фото: iStock/cla78

Военные ВСУ жалуются на проблемы с переданными им американскими танками Abrams, которые становятся «целью номер один» на поле боя для армии РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Отмечается, что брони танка недостаточно, она не защищает экипаж. Сейчас идет война дронов. Поэтому, когда танк выкатывается, российские военные стараются его подбить, рассказал солдат ВСУ с позывным «Джокер». Его сослуживец добавил, что танки Abrams стали «целью номер один».

Сообщается, что недостатков у танков много. Съемочная группа телеканала рассказала, что одна из бронемашин оказалась почти неподвижна из-за неисправности двигателя, а боеприпасы для танков остаются серьезной проблемой.

Ранее сообщалось, что ВС РФ подбили очередной танк Abrams под городом Красногоровка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#солдат
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Десять стран разрешили Киеву использовать их оружие для ударов по РФ
СМИ Украины назвали 10 стран, готовых разрешить бить их оружием по РФ
29 мая 2024, 16:44

Фото: istockphoto/aapsky

В украинских СМИ появилась новость о том, что десять западных стран готовы разрешить Украине наносить удары их оружием по территории РФ. Об этом пишет издание «Лига. Новости».
В десятку стран вошли Латвия, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Финляндия, Франция, Швеция, Чехия и Эстония. В подтверждение этого, издание пересказало заявления представителей этих стран. Отмечается, что Америка не разрешает использовать свое оружие для атак по территории РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного. Читайте об этом подробнее в нашем материале.

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На Украине возмутились отправкой в окопы слишком информированных офицеров Генштаба
Кривонос: Киев отправляет в окопы слишком информированных офицеров Генштаба
29 мая 2024, 16:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос возмутился отправкой в окопы офицеров Генштаба, обладающих ценной информацией. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Прямой».
Он указал на то, что офицеры обладают большим количеством ценной информации. А, находясь в окопах, они могут попасть в российский плен. Там они могут выдать всю эту секретную информацию.

Во избежание попадания «чувствительной» с точки зрения госбезопасности информации, он призвал сократить штаб кабмина Украины и сотрудников министерств, чтобы отправить в окопы их, а не ключевых сотрудников Генштаба.

Кривонос подчеркнул, что на фронт было отправлено 60% сотрудников Генштаба ВСУ.

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#украина
#всу
#военные
#сво
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В Харькове прогремели взрывы
«Общественное. Новости»: в Харькове произошла серия взрывов
29 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
В Харьковской области уже 3,5 часа действует воздушная тревога. На фоне её работы раздаются взрывы.

Издание не приводит сведения о том, где именно прогремели взрывы и какие объекты были повреждены.

Ранее в этот день сообщалось, что рано утром в Конотопе Сумской области Украины прогремел взрыв. Тогда также не сообщалось о жертвах и повреждениях объектов.

Украинские военные бросают тела своих сослуживцев в полях под Работино, сообщил ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские военные являются для Киева расходным материалом в «войне до последнего украинца».

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#украина
#харьков
#взрывы
#воздушная тревога
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Минобороны показало видео удара ТОС-2 «Тосочка» по живой силе ВСУ
29 мая 2024, 15:58

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские бойцы расчета «Тосочка» применили ТОС-2 для ударов по позициям ВСУ, кадры поражения позиций противника опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.
ВС РФ поразили два пункта ВСУ в Харьковской области. По информации ведомства, российским военным удалось уничтожить до 50 единиц личного состава и бронетехнику.

Российские военные нанесли удар в момент, когда численность противника была максимальной, добавил командир «Тосочек». Прежде Минобороны России сообщило о нанесении удара по колонне ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#удар
#сво
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«Ради видео в TikTok»: наёмник на Франции раскрыл цель иностранных военных на Украине
Наёмник из Франции: иностранцы приезжают воевать на Украину для видео в TikTok
29 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok. Об этом наёмник из Франции рассказал телеканалу France 2.
Он подчеркнул, что ради этих целей они растрачивают снаряды, которых в дефиците у украинских войск.

Ранее издание Politico писало, что высокопоставленные офицеры ВСУ убеждены в разрушении линии фронта уже этим летом. Это может произойти из-за острой нехватки боеприпасов и подорванного морального духа в рядах украинских войск.

А газета Wall Street Journal сообщала, что украинское командование из-за нехватки боеприпасов заставляет военных ходить по болотам и искать неразорвавшиеся снаряды, чтобы потом использовать их.

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#сво
#конфликт
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Российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
Рогов сообщил о массированных ударах по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
29 мая 2024, 14:25

Фото: istockphoto/ IherPhoto

Массированные авиаудары по позициям ВСУ нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Урожайное и Старомайорское. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами», — сказал он.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ, отходя из Работино Запорожской области, бросили тела своих сослуживцев в полях. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих. Председатель комиссии подчеркнул, что для киевского режима солдаты являются лишь расходным материалом в «войне до последнего украинца».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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