Стало известно, что падение Купянска станет катастрофой для украинской армии

Кнутов: потеря Купянска откроет России путь на Харьков
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооружённым силам Украины будет сложно организовать оборону Харькова в случае поражения под Купянском.
В беседе с «NEWS.ru» Кнутов назвал город Купянск ключевым направлением для продвижения на запад, в сторону областного центра.
«Купянск — ключ к движению ВС России в сторону Харькова с востока на запад и к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока. То есть это очень важное направление», — пояснил эксперт.Аналитик отметил, что через этот транспортный узел шло снабжение украинской группировки войск на северо-западе. Эксперт полагает, что освобождение Купянска может разорвать множество логистических маршрутов противника.