Стало известно, что падение Купянска станет катастрофой для украинской армии

19 сентября 2025, 14:51

Кнутов: потеря Купянска откроет России путь на Харьков

Фото: Istock/Anna_Anikina

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооружённым силам Украины будет сложно организовать оборону Харькова в случае поражения под Купянском.





В беседе с «NEWS.ru» Кнутов назвал город Купянск ключевым направлением для продвижения на запад, в сторону областного центра.

«Купянск — ключ к движению ВС России в сторону Харькова с востока на запад и к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока. То есть это очень важное направление», — пояснил эксперт.

