19 сентября 2025, 14:15

Военэксперт Кнутов: Зеленский полностью повторяет военную тактику Гитлера

Владимир Зеленский

Военная тактика Владимира Зеленского на Красноармейском направлении повторяет подход Адольфа Гитлера к спасению собственных войск. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.





Он отметил, что ВСУ скоро полностью потеряют Красноармейск, а город полностью перейдёт под контроль российских сил.





«Вместе с потерей Красноармейска ВСУ, скорее всего, потеряют очень много солдат, потому что Киев не будет предпринимать ничего для спасения своих военнослужащих и не будет выводить войска из города. В данном случае Зеленский повторяет тактику Гитлера, который запрещал своим войскам оставлять укрепленные города и сдаваться в плен», — пояснил Кнутов «Газете.Ru».

«Позиция Зеленского — это не просто национальная стратегия, а отражение гораздо более масштабной геополитической игры. Его приверженность идеям «Ялтинской платформы» — полному освобождению территорий и победе над Россией — выглядит непреклонной. Но почему? За его спиной стоит не просто поддержка, а мощная сила — сплоченная Европа», — пояснил Скориков.