В России Зеленского сравнили с Гитлером
Военэксперт Кнутов: Зеленский полностью повторяет военную тактику Гитлера
Военная тактика Владимира Зеленского на Красноармейском направлении повторяет подход Адольфа Гитлера к спасению собственных войск. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отметил, что ВСУ скоро полностью потеряют Красноармейск, а город полностью перейдёт под контроль российских сил.
«Вместе с потерей Красноармейска ВСУ, скорее всего, потеряют очень много солдат, потому что Киев не будет предпринимать ничего для спасения своих военнослужащих и не будет выводить войска из города. В данном случае Зеленский повторяет тактику Гитлера, который запрещал своим войскам оставлять укрепленные города и сдаваться в плен», — пояснил Кнутов «Газете.Ru».
Он считает, что ВС РФ не смогут оперативно взять Красноармейск, поэтому город будут брать в окружение и «потихоньку перемалывать ВСУ». При такой тактике потери с российской стороны будут минимальными, заключил военный эксперт.
Тем временем западные СМИ пишут, что Зеленский не собирается вести переговоры о передаче России территории Донбасса и будет продолжать военные действия с РФ.
В этой связи заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил Общественной Службе Новостей, что глава киевского режима рассчитывает на беспрецедентную поддержку Европы.
«Позиция Зеленского — это не просто национальная стратегия, а отражение гораздо более масштабной геополитической игры. Его приверженность идеям «Ялтинской платформы» — полному освобождению территорий и победе над Россией — выглядит непреклонной. Но почему? За его спиной стоит не просто поддержка, а мощная сила — сплоченная Европа», — пояснил Скориков.
Таким образом, жёсткая позиция Зеленского обусловлена не упрямством, а стратегическим расчетом. Он действует в интересах не только Украины, но и Европы, осознавая, что его непреклонность является тем ресурсом, на который Европа готова обменивать поддержку и помощь.