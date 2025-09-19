Военэксперт Кнутов назвал возможные сроки освобождения Купянска
Военэксперт Кнутов: штурм Купянска позволит освободить его за три недели
Решительный штурм позволит ВС РФ освободить Купянск в течение двух-трех недель. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, ключевым фактором для быстрой победы является нанесение массированных авиаударов. Это должно подорвать моральный дух врага и уничтожить укрепленные опорные пункты ВСУ.
Наступление российских войск проходит успешно благодаря образовавшимся на других участках фронта уязвимостям в обороне украинской армии, отметил Кнутов.
«Этим мы воспользовались, и у нас появилась перспектива освобождения сразу нескольких крупных населенных пунктов. Чем раньше мы с этой задачей справимся, тем в более тяжелом положении окажется украинская армия», — сказал военэксперт.
Кнутов заключил, что продолжение военных действий под Купянском может создать серьезные проблемы для украинских сил в Харьковской области, вокруг Славянска и Краматорска.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.