Над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
В Ленинградской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, в настоящий момент боевая работа продолжается. Информация о возможных последствиях или пострадавших в публикации не приводится.
Напомним, что вечером 30 марта российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 58 украинских БПЛА над страной. Наибольшее количество — 32 дрона — сбили над Брянской областью. Также вчера военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Россия имеет право перехватывать украинские дроны во время их полета над странами Прибалтики.
