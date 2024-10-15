В МО РФ доложили последние данные о потерях ВСУ на Курском направлении

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Боевики ВСУ потеряли на курском направлении больше 23 тысяч человек за все время боевых действий, доложили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 150 военнослужащих, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин…» — сказано в сводке оборонного ведомства.Там также добавили, что противник лишился более 70 боевых машин, сотни БТРов, более 600 автомобилей и прочей техники, включая иностранную.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Враг прибегает к помощи наемников из разных стран. Одного из них недавно заочно приговорили к тюремному сроку.
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Никита Кротов