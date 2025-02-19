Трамп призвал Украину отчитаться за выделенную помощь от США

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Украина должна объяснить, куда была направлена финансовая помощь со стороны США, либо вернуть деньги. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, Зеленский не знает «о судьбе» как минимум половины средств, выделенных Вашингтоном в качестве финансовой помощи. Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что Киев ни разу не предоставил отчета об использовании американских денег.
По мнению Трампа, США направили Украине 350 миллиардов долларов.
Напомним, в прошлому году Дональд Трамп заявлял, что американская помощь Украине на 100 миллиардов долларов больше европейской.
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По мнению Трампа, США направили Украине 350 миллиардов долларов.
Напомним, в прошлому году Дональд Трамп заявлял, что американская помощь Украине на 100 миллиардов долларов больше европейской.
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Екатерина Коршунова