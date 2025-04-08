Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что два китайских гражданина якобы попали в плен боевиков ВСУ при боях в Донбассе. Свое заявление глава киевского режима разместил в личном Telegram-канале.
По его словам, китайцев якобы пленили в районе Тарасовки и Белогоровки. Украинский политик добавил, что в боях участвовали якобы шестеро «китайских военных».
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«Очень надеемся, что и китайская сторона тоже отреагирует», — отметил Зеленский.Он подчеркнул, что американские представители будут говорить с Киевом в первую очередь после этого. Перед этим Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области. Он сказал об этом в вечернем видеообращении.
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Никита Кротов