В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ

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В Севастополе была отражена попытку атаки надводного беспилотника. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. Он уничтожен. Доверяйте только официальной информации», — пояснил губернатор.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Боевики ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Российские силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова