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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская оборона на Харьковском направлении рушится. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Меркурис отметил, что солдаты ВСУ пытались удержать свои позиции, однако по факту они оказались окружены в Волчанске. По мнению эксперта, в настоящее время их оборона на данном участке фронта рушится.
Меркурис выразил мнение, что если оборона полностью падет, то имеются все основания полагать, что армия ВС РФ сможет продвинуться дальше.
Ранее депутат Верховной Рады Михаил Бондарь заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Меркурис выразил мнение, что если оборона полностью падет, то имеются все основания полагать, что армия ВС РФ сможет продвинуться дальше.
Ранее депутат Верховной Рады Михаил Бондарь заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова