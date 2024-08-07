Стало известно, что произошло с путями снабжения ВСУ

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Пути снабжения Вооруженных сил Украины покрыты российскими минами, передает Forbes.
Согласно информации источника, покрытие дорог противотанковыми минами делает их непроходимыми без кропотливого разминирования. Уточняется, что линии снабжения играют важнейшую роль в украинском противостоянии, поэтому тактика военных ВС РФ может значительно повлиять на ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова