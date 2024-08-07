Стало известно, что произошло с путями снабжения ВСУ

С начала СВО на Украине число тех, кто добровольно желает встать на защиту Родины кратно растет. На передовой есть возможность не только проявить себя в бою, дать отпор врагу, но и сделать военную карьеру. Однажды отправившись на фронт во время отпуска, железнодорожник по профессии решил сделать защиту страны – делом всей своей жизни.