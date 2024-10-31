Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую РФ «обедневшей»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, которая назвала Россию обедневшей, посетить страну и увидеть собственными глазами, насколько ее заявления не соответствуют действительности. Об этом информирует РИА Новости.