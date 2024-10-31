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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, которая назвала Россию обедневшей, посетить страну и увидеть собственными глазами, насколько ее заявления не соответствуют действительности. Об этом информирует РИА Новости.
«Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», – добавил он.
Отмечается, что постоянный представитель Великобритании не ответила публично на приглашение.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что многие страны глобального Юга и Востока начинают трезво оценивать конфликт на Украине и лучше понимать коренные причины его возникновения.
До этого Небензя отметил, что действия США и их союзников донесли до мира угрозу террористической атаки, которая может быть осуществлена с помощью бытовой техники.
МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова