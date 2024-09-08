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Регулярные удары ВС РФ снизили количество ракет ATACMS, а также пусковых установок HIMARS у боевиков ВСУ. Новости об указанном вооружении появляются все реже, заявил на своем YouTube-канале аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Они (украинцы — Прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <...> Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — сказал Меркурис.Он считает, что утрата данной техники стала настоящей катастрофой для украинской стороны, поскольку Вашингтон и его сателлиты уже не так охотно поставляют HIMARS с боезапасом к ним.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине после начала спецоперации в Донбассе в 2022 году. Однако сейчас в США заговорили о том, что киевскому режиму было бы неплохо искать варианты для самофинансирования.
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Никита Кротов