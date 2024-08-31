Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Риттер сделал заявление о ВСУ в Курской области

Риттер сделал заявление о ВСУ в Курской области

Риттер: боевики ВСУ лишились дорогостоящей техники Запада в Курской области
31 августа 2024, 11:02
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Боевики ВСУ лишились дорогостоящей техники Запада при нападении на Курскую область, считает разведчик США в отставке Скотт Риттер. Своим мнением эксперт поделился в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Вот что случилось, они (США и НАТО — Прим. ред) влили миллиарды долларов в создание этих ударных сил (ВСУ. — Прим. ред.), и они исчезли, все танки: M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard, они в Курской области, их уничтожают», — сказал Риттер.

Он добавил, что эти вооружения должны были участвовать в Донбассе, но Киев принял опрометчивое решение, поэтому Запад потратился впустую, говорит аналитик.



«Все они (вооружения — Прим. ред.) уничтожаются прямо сейчас, это были огромные инвестиции НАТО и США», — заключил эксперт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе населенного пункта Чернетчина.

Читайте также:

Ситуация в Курской области, взятие села под Харьковом, штурм в Часове Яре: последние новости СВО

Генсек НАТО назвал наступление ВСУ на Курскую область законным

Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
Ситуация в Курской области, взятие села под Харьковом, штурм в Часове Яре: последние новости СВО
Обстрел ВСУ Белгорода и контроль ВС РФ над селом Синьковка
31 августа 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские войска демонстрируют успехи сразу на нескольких ключевых направлениях, включая укрепление позиций на востоке и юге страны. В частности, значительное внимание уделяется операциям в Донецкой и Луганской областях, где ВС РФ добиваются тактических преимуществ. Также наблюдается активизация действий в Запорожском регионе, что создает новые возможности для дальнейшего продвижения. О последних событиях в Курской области и о том, где ВС РФ владеют преимуществом расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


Российская армия укрепила линию противостояния в Курской области, успешно защищаясь от атак и маневров украинских войск. Противник продолжает вводить дополнительные резервы и стремится провести ротацию своих сил, при этом терпит значительные потери.

ВСУ стремятся укрепить свои позиции, доставляя инженерную технику для создания фортификаций, однако успеха в этом не имеют. Украинские боевики преобразуют ранее захваченные населенные пункты в временные укрепления, но они имеют недостаточную защиту. Частные дома и другие сооружения, занятые ВСУ, быстро выявляются российской разведкой и подвергаются ударам. ВС РФ продолжают наносить удары по позициям противника в Сумской области.

Донецкое направление


В ЛНР под контроль российских войск перешла Стельмаховка, идут работы по освобождению всей административной границы от украинских силовиков. На Донбассе ВС РФ добиваются успеха по трем направлениям: в сторону Покровска, а также на юг и север. Российские вооруженные силы намерены окружить пять группировок ВСУ в ДНР: Угледарскую, находящуюся в укрепленных позициях, Торецкую, Северскую.

Эксперты из-за рубежа открыто выражают мнение, что положение в Покровске становится критическим. Покровск является стратегически важным городом, через который проходят главные логистические маршруты обеспечения украинских войск и различных группировок. Контроль над ним лишит все укрепленные зоны снабжения и придаст ВС РФ дополнительные преимущества.

Фото: Минобороны РФ

Херсонское направление


В Херсонской области ВС РФ активно действуют на правом берегу Днепра, где противник пытается сосредоточить свои ресурсы для нового наступления на левый берег. Ситуация контролируется российскими войсками, попытки атак ВСУ оперативно пресекаются.


Харьковское направление


В Харьковской области российские войска удерживают несколько украинских бригад. Противник испытывает дефицит снарядов и ощутимый дисбаланс в силах. Все его усилия направлены на попытку пробиться на территорию Белгородской области, к западу от зоны боев в Липцах и Волчанске.

Прежде российские военнослужащие установили контроль над селом Синьковка, расположенным в Харьковской области. Уточняется, что в данной операции принимала участие группа войск «Запад». Кроме того, по данным Минобороны РФ, в этом районе было отражено 34 контратаки штурмовых групп ВСУ. Также отмечается, что были нанесены удары по формированиям шести бригад украинских вооруженных сил, двух бригад территориальной обороны и отряду специального назначения.


Часовоярское направление


Российские войска продолжают забирать позиции ВСУ в восточной части города. Некоторые украинские представители утверждают, что 40% Часова Яра находится под контролем российских сил. Продолжаются мероприятия по улучшению позиций ВС РФ на флангах.

Также идет операции по ликвидации войск Украины в воздушном пространстве над Часов Яром. За последнюю неделю украинские силы потеряли десятки своих дронов из-за действий российских мастеров управления беспилотниками.

ВСУ атаковали Белгород из РСЗО Vampire


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ с применением кассетных снарядов. 30 августа украинские силы обстреляли Белгород и окружающие районы. В результате обстрела количество пострадавших граждан увеличилось до 46, среди которых есть семь детей, и один из них находится в критическом состоянии.

Читайте также:

Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область

ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области

Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске из Африки в Курскую область
#эксперты
#операции
#днр
#лнр
#всу
#вс рф
#запад
#чвк
#Харьков
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек НАТО назвал наступление ВСУ на Курскую область законным
Генсек НАТО Столтенберг назвал наступление ВСУ на Курскую область законным
31 августа 2024, 11:06

Фото: iStock/Diy13

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление ВСУ на Курскую область является законным. Об этом сообщает Welt am Sonntag.
По словам генсека Североатлантического альянса, Украина имеет право самостоятельно решать, как защищать свою территорию. Уточняется, что это первый случай, когда НАТО поддержало вторжение ВСУ в российский регион.

Столтенберг добавил, что Киев не обсуждал с альянсом свои намерения атаковать Курскую область и что НАТО не участвовало в подготовке этой операции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область

Минобороны продемонстрировало кадры поражения пункта дислокации ВСУ в Чернетчине

ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области
#украина
#кадры
#регион
#операции
#право
#нато
#всу
#киев
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны продемонстрировало кадры поражения пункта дислокации ВСУ в Чернетчине
31 августа 2024, 10:42

Фото: iStock/Diy13

Кадры поражения пункта дислокации боевиков ВСУ в районе Чернетчины продемонстрировали в Минобороны РФ.
«После доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника», — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что противник лишился двух грузовиков, а также автомобилей повышенной проходимости, до 35 единиц живой силы и автобуса.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Противник использует мирное население в качестве целей. Накануне боевики ВСУ атаковали Белгород. Кроме того, украинские неонацисты напали на Курскую область.

По оценке международного сообщества, действия Киева способствуют усилению напряженности.

Читайте также:

В подполье сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в ДНР

Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода возросло
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подполье сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в ДНР
Подполье «Дозор» уничтожило грузовик ВСУ в подконтрольном Украине Славянске
31 августа 2024, 10:35

Фото: iStock/trikolor

Активисты подполья «Дозор» уничтожили грузовик украинских боевиков в подконтрольном Украине Славянске в ДНР. Об этом говорится в Telegram-канале подполья.
Уточняется, что случившееся назвали наглядным примером того, как можно уничтожать логистику и резервы врага на линии боевого соприкосновения. При этом в подполье отметили, что бесценна любая помощь в борьбе с противником.

Ранее сообщалось, что российские войска улучшили позиции в Волчанске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

Российский военкор Котенок сообщил от отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта

В Минобороны рассказали о подвиге командира ВСУ, неделю не допускавшего прорыв ВСУ
#помощь
#вс рф
#спецоперация
#грузовик
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область
Пленный боевик ВСУ Стегарь рассказал о насильных способах отправки под Курск
31 августа 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Командование ВСУ насильно отправляло боевиков под Курск, пишет РИА Новости со ссылкой на пленного украинского военного Стегаря. По его словам, подразделение понимало о так называемой миссии «смертников», которых отправили в Россию «на убой».
Их задача была вторгнуться и закрепиться в одном из населенных пунктов, отметил боевик. Кроме того, добавил Стегарь, нужно было продержаться четверо суток, однако план провалился.

«Спустя два часа у нас в подразделении уже было 2 «двухсотых» и 7 «трехсотых», — пояснил собеседник.
Украинские военные вторглись в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от пограничников, Росгвардии и ВС РФ.

Читайте также:

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода возросло

ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области

Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода возросло
Губернатор Гладков: в результате обстрела ВСУ Белгорода пострадали 46 человек
31 августа 2024, 10:03

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В результате обстрела Белгорода украинскими вооружёнными силами число пострадавших среди мирных граждан возросло до 46 человек, среди которых семь детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Пять человек погибли, мои искренние соболезнования их семьям. 46 получили ранения, 37 из которых находятся в больнице, среди раненых семь детей, один из них был прооперирован и его состояние тяжёлое», — отметил Гладков.

Он добавил, что двое взрослых, получившие травмы, готовятся к отправке в Москву для дальнейшего лечения.

Напомним, 30 августа ВСУ обстреляли Белгород и окружающие районы, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки погибли как минимум пять человек, среди пострадавших — шесть детей. Гладков сообщил, что нападение было осуществлено с использованием системы залпового огня Vampire, в результате чего повреждены три жилых дома, два социальных и два коммерческих объекта. Более десяти автомобилей были задеты осколками.

Читайте также:

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

Американский экономист раскритиковал атаку ВСУ на Курскую область

Гладков назвал использованное ВСУ орудие при атаке на Белгород
#нападение
#уголовное травмы
#боеприпасы
#соболезнования
#Белгород
#всу
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области
31 августа 2024, 09:44

Фото: iStock/zabelin

Бойцы ВСУ расстреляли монаха Горнальского мужского монастыря в спину при атаке на Курскую область. Об этом сообщил протоиерей Олег Чебанов в разговоре с ТАСС.
Отмечается, что данный монастырь стал одним из первых объектов, атакованных украинскими боевиками в Курской области. По словам Чебанова, ВСУ нанесли удар по монастырю, в котором в тот момент шло богослужение.

Монахам пришлось экстренно эвакуироваться. Несмотря на то, что священнослужители не представляли угрозы, один из них был расстрелян в спину.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске из Африки в Курскую область

Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Под Курском выросло число пострадавших мирных жителей с начала вторжения боевиков ВСУ
#военные
#сво
#всу
#удар
#монастыри
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов
НПО: украинский лётчик Месь агитировал за передачу Киеву боевых самолётов Запада
31 августа 2024, 09:31

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Украинский летчик Алексей Месь, который погиб в результате крушения одного из переданных Киеву истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада. Об этом написала в соцсети X неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств для помощи Украине.
Как сообщает организация, «Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины». Уточняется, что в 2022 году мужчина посетил Соединенные Штаты, чтобы лоббировать поставку F-16 для ВСУ.

Компания также сопроводила публикацию снимками, на которых Месь и Андрей Пильщиков запечатлены стоящими у Капитолийского холма в Вашингтоне.

Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

Читайте также:

США не будут обслуживать истребители F-16 на Украине

Раскрыты две версии крушения истребителя F-16 на Украине

Украинские пилоты F-16 используют дороги вместо взлетно-посадочных полос
#сша
#дороги
#армия
#мужчина
#всу
#истребители
#пилоты
#истребитель f-16
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США не будут обслуживать истребители F-16 на Украине
WSJ: США не будут отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16
31 августа 2024, 08:40

Фото: iStock/TebNad

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от отправки американского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, Совбез США рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания истребителей и иной техники. Однако, как сообщает издание со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов, в настоящее время это слишком рискованное действие.

Ожидается, что ответственность за обслуживание американских истребителей возьмет на себя Европейский союз.

Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.

Читайте также:

Раскрыты две версии крушения истребителя F-16 на Украине

Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины

Украинские пилоты F-16 используют дороги вместо взлетно-посадочных полос
#сша
#дороги
#армия
#ес
#всу
#солдат
#совбез
#пилоты
#истребитель f-16
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф