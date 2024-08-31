Риттер сделал заявление о ВСУ в Курской области

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Боевики ВСУ лишились дорогостоящей техники Запада при нападении на Курскую область, считает разведчик США в отставке Скотт Риттер. Своим мнением эксперт поделился в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Вот что случилось, они (США и НАТО — Прим. ред) влили миллиарды долларов в создание этих ударных сил (ВСУ. — Прим. ред.), и они исчезли, все танки: M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard, они в Курской области, их уничтожают», — сказал Риттер.
Он добавил, что эти вооружения должны были участвовать в Донбассе, но Киев принял опрометчивое решение, поэтому Запад потратился впустую, говорит аналитик.
«Все они (вооружения — Прим. ред.) уничтожаются прямо сейчас, это были огромные инвестиции НАТО и США», — заключил эксперт.Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе населенного пункта Чернетчина.
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Никита Кротов