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Стало известно, что США хотят получить от России в рамках мирной сделки

Bloomberg: США хотят получить от РФ признание права Украины иметь свою армию
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, спецпосланник США Стив Уиткофф поднимет этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным во время их следующей встречи. Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа таким образом добивается «некоторых уступок» от РФ, а также от Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Трамп заявил, что Путин прислушается к нему по вопросу Украины
Трамп считает, что Путин прислушается к его словам про удары по Украине
24 апреля 2025, 21:11

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, передает Reuters.
Когда американский лидер вошел в Белый дом вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стоере, журналист спросил, считает ли он, что Путин прислушается к его словам про удары по украинской территории.

«Считаю, что да», — ответил Трамп.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Боец СВО поднялся на сцену после спектакля с участием Павла Прилучного в Москве
24 апреля 2025, 18:03

Фото: iStock/fortton

Российский военнослужащий поднялся на сцену после спектакля с участием актера Павла Прилучного в Москве. Он поблагодарил артиста и рассказал, что тот с начала СВО помогает его подразделению. Об этом информирует mk.ru.
Зал встретил солдата ВС РФ ликованием.

«Благодаря Павлу и всем, кто нам помогает, мы идем к поставленным целям», — отметил военнослужащий.

Выступление военного тронуло зрителей до глубины души. Сам Прилучный заявил, что помогать российским бойцам – «наша общая задача».

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Бойцы группировки войск «Центр» рассказали о восстановлении техники в зоне СВО
24 апреля 2025, 16:20

Фото: iStock/standret

Бойцы ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Центр» рассказали, как происходит эвакуация и восстановление поврежденной военной техники в зоне спецоперации.
Так, по данным «Известий», после отработки боевого задания рядом с РСЗО «Град» ударил украинский дрон, в результате чего у машины выбило окна и спустило колёса. Повреждённую технику оперативно привезли в гараж и приступили к ремонту.

«Всё делаем максимально быстро, тут по времени, я думаю, максимум день — всё будет снято», — рассказал механик Алексей Копылов.

Также российские бойцы могут чинить машины в местном цеху, что делает процесс быстрее. Теперь нет необходимости отправлять повреждённое вооружение на завод-изготовитель.

Тем временем морпехи ВС РФ смогли протестировать захваченную в Курской области вражескую БМП Bradley производства США и выявить ряд серьёзных недостатков, пишет RT.

Отмечается, что военные всегда осваивают трофейное оружие, чтобы изучить.

«Показываются их сильные и слабые стороны. Десантники-штурмовики должны уметь заводить технику, чтобы эвакуировать её с поля боя», — объяснил один из офицеров.

Другой боец СВО отметил, что у Bradley «привередливая пушка», которая работает на электрике. Как только появляется любая неисправность, остаётся машина на гусеничном ходу, то есть без вооружения.

Также военные ВС РФ не одобрили и проходимость американской БМП.

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В Госдуме считают, что Зеленский противостоит Трампу вместе с Европой
Депутат Новиков: Трамп столкнулся с сопротивлением в урегулировании конфликта
24 апреля 2025, 15:47

Фото: iStock/sb2010

Американский лидер Дональд Трамп столкнулся с активным сопротивлением в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Трамп столкнулся с проблемами в продвижении своей версии украинского урегулирования. При этом сопротивление является коллективным, речь не идет только об отдельно взятом Зеленском. Усилиям нынешней американской администрации противостоит целый антитрамповский фронт», — пояснил Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, некоторые политики из США, а также руководства стран ЕС убеждают Киев продолжать конфликт.

Новиков добавил, что Зеленский при поддержке европейских стран чувствует себя довольно уверенно, именно поэтому он позволил себе хамство в отношении Трампа в Овальном кабинете.

Тем временем ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью с «Известиями» отметил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта заходят в тупик из-за позиций Европы и Киева.

«Сегодня Украина уже не на США ориентируется, она ориентируется как раз на русофобскую Европу. Всё это мирное урегулирование из-за позиции ЕС и Зеленского на самом деле заходит в тупик, и США видят всё меньше и меньше возможностей для этого урегулирования», — отметил Блохин.

Он добавил, что Америка может просто выйти из этого конфликта.

Политолог также выразил мнение, что США не станут давить на Украину, хотя бы потому что возможности Вашингтона по давлению на Киев ограничены.

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В СВР ответили на вопрос о дальнейшей судьбе Зеленского
Глава СВР Нарышкин: есть разные варианты относительно судьбы Зеленского
24 апреля 2025, 15:28

Владимир Зеленский

Есть разные варианты судьбы Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.
Так Нарышкин ответил на вопрос о том, возможен ли побег украинского лидера из Киева.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предводителя киевского режима ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский при поражении боевиков ВСУ на поле боя может сбежать во Флориду.

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