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США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, спецпосланник США Стив Уиткофф поднимет этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным во время их следующей встречи. Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа таким образом добивается «некоторых уступок» от РФ, а также от Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова