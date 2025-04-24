В Госдуме считают, что Зеленский противостоит Трампу вместе с Европой

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Американский лидер Дональд Трамп столкнулся с активным сопротивлением в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Трамп столкнулся с проблемами в продвижении своей версии украинского урегулирования. При этом сопротивление является коллективным, речь не идет только об отдельно взятом Зеленском. Усилиям нынешней американской администрации противостоит целый антитрамповский фронт», — пояснил Новиков в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, некоторые политики из США, а также руководства стран ЕС убеждают Киев продолжать конфликт.
Новиков добавил, что Зеленский при поддержке европейских стран чувствует себя довольно уверенно, именно поэтому он позволил себе хамство в отношении Трампа в Овальном кабинете.
Тем временем ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью с «Известиями» отметил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта заходят в тупик из-за позиций Европы и Киева.
«Сегодня Украина уже не на США ориентируется, она ориентируется как раз на русофобскую Европу. Всё это мирное урегулирование из-за позиции ЕС и Зеленского на самом деле заходит в тупик, и США видят всё меньше и меньше возможностей для этого урегулирования», — отметил Блохин.
Он добавил, что Америка может просто выйти из этого конфликта.
Политолог также выразил мнение, что США не станут давить на Украину, хотя бы потому что возможности Вашингтона по давлению на Киев ограничены.
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Элина Позднякова