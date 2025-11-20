Стало известно, что США требуют от Зеленского

20 ноября 2025, 08:52

WP: США давят на Зеленского, чтобы тот принял предлагаемый план по Украине

Владимир Зеленский

Вашингтон усиливает давление на Владимира Зеленского, настаивая на принятии мирного плана по разрешению конфликта. Об этом пишет газета Washington Post.