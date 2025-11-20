Стало известно, что США требуют от Зеленского
Вашингтон усиливает давление на Владимира Зеленского, настаивая на принятии мирного плана по разрешению конфликта. Об этом пишет газета Washington Post.
США предложили Киеву условия, которые включают территориальные уступки и отказ от части вооружений. Спецпосланник США Стив Уиткофф активно продвигает пересмотренный план, несмотря на сопротивление со стороны украинского руководства. Источники утверждают, что некоторые пункты этого предложения могут вызвать серьезные разногласия в Киеве.
Ситуация осложняется крупным коррупционным скандалом, затронувшим ближайших соратников Зеленского. Этот кризис, вместе с увеличением российских военных атак, ограничивает его возможности. Американские чиновники продолжают настаивать на необходимости согласия с предложением для достижения мира.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
