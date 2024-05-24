Стало известно, что станет с бойцом ВСУ, угнавшим танк и перешедшим на сторону ВС РФ

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С бойцом ВСУ, который угнал украинский танк и перешёл на сторону ВСУ, будут работать следователи. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, его слова передаёт «МК».
«Украинский солдат теперь будет просить о каких-то льготах, например, остаться в России. Танк — это все же веский довод для чего-то такого», — говорит Кошкин.
По его словам, с украинским военным, принявшим сторону ВС РФ, будут работать следователи. Они должны будут изучить его документы и подтвердить историю, кроме того, необходимо будет выяснить, не числятся ли за ним какие-либо воинские преступления.
Ранее сообщалось, что 39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. К российским военным подъезжал с поднятым вверх стволом, чтобы обозначить себя.
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Элина Позднякова