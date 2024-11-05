Стало известно, что станет с Константиновкой в ДНР после падения обороны ВСУ

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ВСУ после падения обороны Константиновки в ДНР уйдут, а после себя оставят разрушенный город. Об этом сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, его слова передает aif.ru.
«Эвакуация Константиновки показывает, что Киев готовится к сдаче города. Сначала, конечно, ВСУ будут ее оборонять, просто так не оставят. Но потом, уходя, взорвут все за собой», — считает Литовкин.
По его словам, украинские боевики не оставят ничего целого при отходе из города, как они делают и с другими городами и селами.
Накануне стало известно, что ВСУ проводят эвакуацию жителей в подконтрольном городе Константиновка. Известно, что администрация, а также силовые ведомства ушли из города.
Стоит отметить, что освобождение Константиновки ВС РФ сильно повлияет на обороноспособность ВСУ в ДНР. Город является крупным железнодорожным хабом, и потеря его серьезно осложнит логистику противника, в том числе подвоз резервов и вооружения в славянско-краматорскую агломерацию.
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Элина Позднякова