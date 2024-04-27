Стало известно, отправят ли избивавшего людей ростовского блогера на СВО

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17-летнему самбисту Богдану Шеховцеву, который считает себя блогером и переехал в Россию из Украины, не будет места в СВО даже после достижения им 18 лет, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью NEWS.ru.
Он также призвал к тщательной проверке всех прибывающих в Россию из соседних стран.
Отмечается, что следствие уже начало расследование уголовного дела по статье «Хулиганство». Шеховцеву грозит до семи лет тюремного заключения. Ему также предъявляются обвинения в причастности к наркоторговле и вымоганию денег.
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«Всем украинцам, въезжающим в Россию, необходим строгий контроль. Я против того, чтобы таких людей отправляли на СВО. Это не прачечная для отмывания грязных делишек», — добавил Рогов.
Отмечается, что следствие уже начало расследование уголовного дела по статье «Хулиганство». Шеховцеву грозит до семи лет тюремного заключения. Ему также предъявляются обвинения в причастности к наркоторговле и вымоганию денег.
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Артем Кузьмин