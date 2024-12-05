Пограничники ценой жизни сорвали прорыв ВСУ под Суджей и спасли мирных жителей

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Два пограничника из Псковской области погибли во время отражения прорыва Вооруженных сил Украины в районе Суджи Курской области. Их действия позволили выиграть время для эвакуации мирных жителей, рассказал брат одного из бойцов Александр Орехов в беседе с RT.
Информация о гибели Юрия Орехова и Юрия Милютина была подтверждена их родственниками в ноябре, после нескольких месяцев отсутствия связи.
По словам знакомых погибших, пограничники проявили героизм, до последнего обороняя участок границы в районе Олешни.
2 декабря в городе Себеже прошли похороны бойцов, оставивших после себя несовершеннолетних детей. Коллеги и близкие отмечают их отвагу, поддержку друг друга и заботу о других людях.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Ялуторовска Вячеслав Смелик заявил о смерти военного комиссара из Тюменской области Родиона Хабарова в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине.
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По словам знакомых погибших, пограничники проявили героизм, до последнего обороняя участок границы в районе Олешни.
2 декабря в городе Себеже прошли похороны бойцов, оставивших после себя несовершеннолетних детей. Коллеги и близкие отмечают их отвагу, поддержку друг друга и заботу о других людях.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Ялуторовска Вячеслав Смелик заявил о смерти военного комиссара из Тюменской области Родиона Хабарова в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине.
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Мария Моисеева